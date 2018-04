Angajam Mecanic -Cluj

Sanex S.A., de peste 45 de ani pe piață, lider în producția de plăci ceramice prin brandul CESAROM, membră a grupului austriac Lasselsberger, angajează în fabrica din Cluj-Napoca

Lacatus Mecanic

CĂUTĂM O PERSOANĂ CARE:

• Are experienta in domeniul intretinerii utilajelor – minim 6 luni

• Studii medii / profesionale in domeniul mecanic sau electromecanic

• Cunostinte de mecanica, penumatica si hidraulica

• Abilitati de comunicare, lucru in echipa

CE OFERIM

• Contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

• Muncă în schimburi;

• Pachet salarial complex( salar de încadrare si sporuri salariale);

• Tichete de masă de 15... citeste mai mult