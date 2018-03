Angajam Asistenta Medicala

Te vrem in echipa noastra! Clinica Stoma Care angajeaza asistenta medicala, absolventa a scolii sanitare sau in curs de pregatire.

CV-urile se depun pe adresa de mail: receptiestomacare@gmail.com sau la sediul clinicii din Strada Republicii, nr. 23. Contact 0747153994



