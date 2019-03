Andy Murray a revenit asupra deciziei de a se retrage din tenis din cauza problemelor de sănătate. Sportivul din Marea Britanie a făcut anunţul după operaţia suferită la şold. Nu mai are dureri şi va încerca să revină în top 100 ATP. ”Aş putea să fiu din nou în top 50, top 100”. În prezent se clasează pe locul 218.

"Operaţia a mers bine, mă simt ok şi nu mai simt dureri atunci când merg, ceea ce nu a fost cazul în ultimul an şi jumătate - doi. Recuperarea decurge încet, dar bine. Vreau să continui să joc. Motivul pentru care am decis să mă operez a fost că mi-am dorit să-mi îmbunătăţesc calitatea vieţii. Nu mă mai puteam bucura de tenis, de mers, de... citeste mai mult

