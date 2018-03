Lăsând calea deschisă candidatei agreate, Dăncilă Ecaterina Andronescu a anuntat ca și ea și Bănicioiu au decis sa se retraga din competitie.

"Am hotarat sa plecam, pentru ca modul in care au fost gandite procedurile si faptul ca sunt pe pozitia 20 si voturile deja s-au dat, ar fi absolut inutil. Am decis sa ne retragem, viata merge inainte", a declarat Andronescu.

Banicioiu a spus ca votul a inceput la ora 13.30 si deja au aparut primele buletine votate, iar in sala mai eraut mai putin de o treime din delegati."Acest congres a fost facut in primul rand pentru a reechilibra balanta de gen in PSD. Tocmai asta am vrut sa fac, am vrut sa cedez candidatura doamnei Andronescu.... citeste mai mult

