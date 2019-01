Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu (PSD), a declarat miercuri, la Antena 3, că ar fi „grozav” ca PSD și ALDE să aibă candidat unic la alegerile prezidențiale din 2019 dar că PSD are toate șansele, dacă merge separat de ALDE, să câștige cursa pentru Cotroceni.

„Eu cred că dacă există înțelegere în alianță să iasă cu un singur candidat, șansele cresc. Dacă această înțelegere nu va exista, fiecare partid va avea propriul său candidat și cred că PSD-ul, cu dimensiunea pe care o are în electorat, are toate șansele... citeste mai mult

