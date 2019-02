Toate instituţiile de stat sunt obligate să acorde lunar această indemnizaţie de hrană. Acordarea acestei indemnizaţii este prevazută în Legea 15/2018 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Astfel, suma primită în plus de fiecare profesor ar trebui să fie de 346 lei fiind însă, impozabilă, astfel încât, în final, după ce statul va lua 35% drept contribuţii sociale şi 10% impozit pe venit, rămân 204 lei net pe luna lucrată complet.

,,Această măsură este nouă. Am fost de curând înştiinţaţi în consiliul profesoral că vom primi nişte bani în plus. Trebuia să primim în ianuarie pe luna decembrie, dar vom primi acea sumă începând din februarie, la... citeste mai mult

acum 44 min. in Educatie, Vizualizari: 19 , Sursa: Adevarul in