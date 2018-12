- CS Shogunul Oradea este un club care se respectă. An de an îşi cinsteşte sportivii pentru rezultatele obţinute într-un cadru festiv şi o atmosferă plăcută.

Căminul cultural din Sântandrei a fost plin miercuri seara de sportivi, părinţi şi invitaţi la Gala de premiere 2018 a CS Shogunul. Au fost premiaţi sportivii echipei de karate shotokan de la centul de performanţă, cât şi cei de la sportul de masă prin cercul de Karate Modern al Palatului Copiilor și Elevilor Oradea aflat sub tutela Ministerului Educaţiei Naționale (MEN), în urma rezultatelor obţinute atât pe plan intern cât şi... citeste mai mult