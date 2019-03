Andrei Stoica va debuta pe 8 martie în circuitul One Championship, cea mai mare organizație sportivă din ASIA, care s-a bucurat de un succes răsunător și a luat mare amploare în ultimii ani, iar acum are o acoperire care rivalizează cu NBA, NFL sau UFC din Statele Unite.

Andrei Stoica va lupta pentru prima dată pe continentul asiatic Promoția One Championship are planuri mărețe pentru 2019. După ce a semnat recent cu nume mari din lumea sporturilor de contact - foștii campioni UFC Demetrious Johnson și... citeste mai mult

