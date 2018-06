Premierele spectacolului Pescăruşul vor avea loc pe 16 şi pe 17 iunie la unteatru, de la ora 15.00, iar

Pescăruşul de la unteatru este şi o altfel de premieră, fiind prima colaborare a reputatului regizor cu un teatru independent din România.

"Am primit bucuros invitaţia de a lucra la unteatru. Am regăsit atmosfera anilor mei de tinereţe de la La Mama din New York, acelaşi spirit prietenos şi liber, o comunitate de artişti care, fără niciun considerent material, sunt animaţi de pasiunea de a face teatru altfel, de a descoperi forme noi", spune regizorul Andrei Şerban. El adaugă:

"Este o piesă care m-a urmărit toată viaţa şi pe care nu... citeste mai mult

ieri, 23:58 in Cultura-Media, Vizualizari: 25 , Sursa: Adevarul in