Andrei Năstase l-a învins în turul al doilea al alegerilor locale parţiale pe candidatul socialiştilor, Ion Ceban. Andrei Năstase va conduce Chişinăul timp de un an, până la alegerile locale la termen. Mai multe detalii despre alegerile de ieri are Mihaela Ursu, jurnalist TVR Moldova.

Chișinăul are primar general, candidatul comun al forțelor proeuropene de opoziție - Partidul "Platforma Demnitate şi Adevăr", Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Liberal Democrat, a transmis Mihaela Ursu, de la TVR Moldova. Andrei Năstase a câștigat fotoliul de edil al...

