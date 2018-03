Dupa ce a lansat “O nefericita si un nebun” si “Partea Rea (52)”, Andrei Leonte incheie trilogia muzicala inceputa in 2016 si revine cu “Dragoste in haine de casa”, piesa care dezvaluie povestea de dragoste ce a inspirat toata aceasta mini-serie. Single-ul est compus de Victor Razvan Alstani (care a semnat si “O nefericita si un nebun”) iar versurile sunt scrise, ca de obicei, de catre Andrei Leonte, care a semnat si scenariul scurtmetrajului, regizat de Anthony Icuagu.

In acest nou scurtmetraj, personajul lui Andrei este alaturi de cea care l-a parasit in prima parte, "O nefericita si un nebun". Simplitatea clipului este redata de povestea

