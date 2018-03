Andrei Gheorghe a murit, pe 19 martie 2018. Fostul prezentator și realizator de televiziune și radio din România avea 56 de ani. O moarte care întristează România și pe care Andrei Gheorghe, cu umorul lui non-conformist, pare că și-a prevestit-o.

Într-un dialog cu fanii, pe Reddit, din 13 octombrie 2015, AMA Andrei Gheorghe (n.r. Ask me anything / Întreabă-mă orice), fostul jurnalist a fost întrebat unde se vede peste 5 ani. Răspunsul macabru de atunci poate a fost primit cu umor, însă în lumina evenimentului tragic de ieri devine chiar șocant. „Mort.”, a spus, sec, Andrei Gheorghe.

Andrei Gheorghe a murit doi ani și câteva luni mai târziu. A fost găsit în baia... citeste mai mult