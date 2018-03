Andrei Gheorghe a murit în această seară La vârsta de 56 de ani. Andrei Gheorghe a fost găsit mort în baie. Apelul la 112 a venit puțin după ora 22.00.

In urma cu doi ani omul de televiziune a oferit un interviu inedit in care a vorbit despre el.

“Mie îmi place România, îmi place muzica românească, îmi plac manelele, îmi place să beau vin cu prietenii şi să mănânc gogonele şi brânză. Dar n-am nicio treabă să sparg seminţe cu ţiganii.

Care-i problema? E foarte mişto, ia lăsaţi-mă în pace. Nu am nicio... citeste mai mult