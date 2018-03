Andrei Gheorghe a murit. Andreea Berecleanu: „Era un intelectual veritabil”

Andrei Gheorghe a murit. Andreea Berecleanu a vorbit în emisiunea „Sinteza Zilei” despre dispariția jurnalistului Andrei Gheorghe. Cei doi au lucrat împreună și au fost la un moment dat vecini.

„Dumnezeu să-l odihnească. Îmi pare tare rău. Am fost colegi timp de nouă ani și după ce am plecat din Pro TV și a plecat și el din Pro TV, am ținut legătura sau ne întâlneam întâmplător. Întâmplarea a făcut să locuim o perioadă de timp în aceeași zonă și ne întâlneam cu copiii și povesteam și râdeam și ne aduceam aminte. Era un om extrem de amuzant, cu un simț al umorului rafinat, fiind un intelectual veritabil cum... citeste mai mult