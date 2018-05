Poli Iaşi a învins FCSB, scor 1-0 (0-0), în antepenultima etapă din Liga 1 Betano, după golul marcat de Andrei Cristea, pe final de meci, când gazdele evoluau în inferioritate numerică după eliminarea albanzeului Qaqa. CFR are un punct în faţa vicecampioanei, cu două runde înainte de finalul campionatului.

"Am demonstrat pe teren ce putem face, am arătat că avem onoare, sper ca cei care au aruncat cuvinte urâte să-şi ceară scuze! Ei ştiu foarte bine cine sunt, noi nu am jucat să încurcam pe cineva, am jucat pentru noi, pentru suporterii noştri, vorbele lor...

