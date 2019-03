Andrei Niţă are 33 de ani locuieşte în Hunedoara și deși s-a născut cu sindromul Down, e înzestrat cu multe abilităţi. Face o grămadă de mâncăruri şi de sporturi, pictează şi fotografiază, confecţionează fulare şi eşarfe.

A adunat zeci de medalii naţionale şi internaţionale în competiţii sportive (printre care şi Jocurile Olimpice din Japonia).Are o atitudine de învingător, spune mereu despre el că e frumos şi campion. Are simţul umorului şi o iubită cu care-şi doreşte o familie, dar nu acum, încă nu se simte pregătit.

