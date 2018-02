Andreea Sava: Cele 5 reguli de aur pe care le respect eu

Treaba asta cu nutriția poate părea complicată dar nu este chiar chirurgie pe creier. Mi s-a întâmplat să-mi spună multă lume că i se pare greu ce fac eu, adică să aibă o anumită disciplină alimentară. Ce am învățat în anii în care am studiat informatică este că orice problemă devine simplă dacă o poți reduce la o schemă logică formată din reguli de bază. Dacă elimini din ecuația rezolvării problemei datele neimportante și reușești să găsești tiparul, poți rezolva orice problemă de acel tip.



Știu, teoria sună complicat. :)) Mai sintetic: stilul meu de alimentație se reduce la 5 reguli simple pe care nu le încalc niciodată. Nici nu am de ce să le încalc... citeste mai mult