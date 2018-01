Vă spun sincer mie îmi este din ce în ce mai greu să mă detașez de problemele cotidiene, pentru că de asta este nevoie pentru ambele scopuri descrise anterior. Am găsit, însă, câteva metode de a mă calma și de a mă reface psihic și vi le împărtășesc și vouă, poate vă ajută. Iată-le.

1. Bătăile Adică antrenamentele specifice sporturilor de contact. V-am mai spus că fac asta o dată pe săptămână în mod uzual, mai des în concediu fiindcă am mai mult timp și îmi pare rău că, în rest, programul nu-mi permite să le fac mai des.

Este metoda care mă relaxează cel mai tare și-mi dă forța necesară de a depăși orice problemă cu mai mult calm. Din acest motiv am și pus-o prima.... citeste mai mult