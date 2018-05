Preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică, Andreea Răducan, a fost inclusă sâmbătă în galeria internaţională a gloriilor acestui sport, International Gymnastics Hall of Fame, în cadrul unei gale desfăşurate la Oklahoma City.

Cu acest prilej au fost incluşi în International Gymnastics Hall of Fame şi americanii Paul Hamm şi Nastia Lukin. Rusul Alexei Nemov, primit anul trecut în Hall of Fame, dar care nu a mai putut ajunge la ceremonia din 2017, a fost prezent şi el la festivitatea din acest an. Prin cele trei introduceri din 2018, Hall of Fame va ajunge la o componenţă de 98 de persoane din... citeste mai mult

azi, 00:54 in Sport, Vizualizari: 23 , Sursa: Replica in