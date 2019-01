Jurnalista Andreea Pora sustine ca anul 2019 este esențial, menționând că alegerile europarlamentare și prezidențiale vor stabili traseul României. Pora avertizează că va fi o campanie prezidențială mai grea decât este văzută de la Cotroceni, dacă principalul contracandidat va fi Liviu Dragnea.

"Campania va fi mai grea decât crede și decât se vede din spatele gardurilor Cotroceniului. Dragnea are în mână o extraordinară mașinărie mediatică și de partid, are măririle de salarii și pensii și mai toate instituțiile statului la purtător. Inclusiv pe cele care ar putea impiedica frauda. Plus că îl mai are pe Tăriceanu, individul mereu dispus să joace rolul de iepure.... citeste mai mult

azi, 01:42 in Politica, Vizualizari: 26 , Sursa: Replica in