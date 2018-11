Are nevoie de noi să poată trăi! Un pui de om, de numai 5 ani se luptă cu cancerul. După un an de tratament boala a intrat în remisie, dar o tumoare renală încă o chinuie. Medicii o pot opera în Turcia, însă familia cu 3 copii nu își permite. Cu puțin ajutor, Andreea Prundu va supraviețui!

Andreea are nevoie de noi EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: Andreea se chinuie de la 4 ani, a avut multiple metastaze: osoase, pulmonare și abdominale. Durerile mari i-au frânt corpul și i-au furat zâmbetul.

O tumoare la rinichi crește în ea în fiecare zi. Și îi micșorează speranța. Și ei și mamei.

O operație în Turcia este șansa... citeste mai mult

