"Vara asta se anunță liberă. În seara asta, sunt singură la eveniment. Mă simt liberă. Vara e un sentiment de ușoară nebunie. Poate are legătură și cu depresia aniversară, că fac 30 de ani, anul acesta. Aș vrea să nu recunosc, dar ar fi o negare. Resimt anumite schimbări și sunt toate obiectivele alea pe care, știi, le iei la rând și spui asta am făcut, asta nu am făcut, aoleo asta de ce nu am făcut. Vara e lungă și am așteptări foarte mari de la ea. E anotimpul meu preferat, eu sunt născută vara. Nu mă plâng de căldură niciodată și chiar mă simt minunat", a explicat actrița, în timp ce se afla la un eveniment monden, pentru... citeste mai mult

ieri, 22:54 in Cultura-Media, Vizualizari: 29 , Sursa: Realitatea in