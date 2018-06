Andreea Esca a dat lovitura în afaceri. Prezentatoarea TV și-a deschis o firmă care are ca obiect activitatea de producție cinematografică.

Potrivit datelor înregistrate la Registrul Comerțului, firma vedetei TV a atins cifre record cu firma înființată în 1998, firmă care are ca obiect de activitate producția cinematografică, video și programe de televiziune. Profitul realizat anul trecut a fost de 525.706 lei, cel mai mare din ultimii ani, preciează wowbiz.ro.

Profiturile din anii trecuți au fost următoarele: 334.105 lei (in 2016), 209.214 lei (in 2015), 12.871 de lei (in 2014), 123.380 de lei (in 2013),... citeste mai mult