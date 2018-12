Andreea Cosma a afirmat că are calitatea de martor în denunțul făcut de Sebastian Ghiță împotriva Laurei Codruța Kovesi.

„În denunțul lui Sebastian Ghiță am calitatea de martor, am dat deja declarație. Săptâna care a trecut, la momentul la care eram condamnată de judecătorul Șelaru, în acel moment eu dădeam declarații împotriva doamnei Kovesi. E cunoscut din spațiul public și îl rog pe Sebastian Ghiță să-mi spună dacă știe sau dacă l-a văzut pe domnul Șelaru în prezența doamnei Kovesi”

Sebastian Ghiță a confirmat că i-a văzut pe cei doi împreună. „L-am văzut și cred că l-a văzut o țară întreagă. L-am văzut în spațiul privat, la o... citeste mai mult