Sportiva Andreea Chiţu (categoria 52 kg) a declarat, miercuri, că speră să îşi ia revanşa la Campionatele Mondiale de judo, programate în septembrie, la Baku, după locul 7 obţinut la Campionatele Europene de la sfârşitul lunii aprilie.

"Rezultatul meu de la Europene nu a fost pe măsura aşteptărilor, dar nici pe măsura pregătirii mele. Nu a fost să fie, nu întotdeauna iese rezultatul pe care ţi-l propui acasă. Eu am avut o tragere la sorţi destul de bună şi am fost destul de optimistă la început, dar se pare că mai am de muncit şi de învăţat anumite lucruri. Şi anume să... citeste mai mult

azi, 00:03 in Sport, Vizualizari: 18 , Sursa: Replica in