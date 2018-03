Este într-o formă de zile mari, iar recent Andreea Berecleanu a dezvăluit la ce trucuri apelează atunci când vrea să slăbească.

De două ori pe an, prezentatoarea Observatorului 19 face o cură de detoxifiere.

“Am slăbit 4-5 kilograme, asta este nimica toată. Fac de două ori pe an cură de detoxifiere. Nu am timp să merg la centre. Fac detox-ul pur şi simplu, de două ori pe an. O cură de cinci sau zece zile cu juice-uri naturale sau supe”, a mărturisit Andreea Berecleanu.

