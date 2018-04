Andreea Bălan a fost, duminică, invitata specială a lui Mihai Gâdea și a lui Mircea Badea la "Sinteza zilei".

Îndrăgita artistă a cântat live alături de trupa sa una dintre cele mai iubite melodii lansate recent, "Tango în priviri".

Versurile melodiei “Tango in priviri”, interpretată de Andreea Bălan.

Cand tu ma strigai, eu auzeam

Cand tu ma priveai, eu te simteam

Ne intelegeam din priviri

Ne intelegeam din priviri

Acum, eu te strig, tu te faci ca n-auzi

Acum te privesc, dar ochii sunt muti

Nu mai vorbim in priviri

Nu mai vorbim in priviri

Priveste-ma-n ochi, ei spun

Ce eu n-am putut sa spun

Lacrimi aduc furtuni ce ne prind goi

