Andreea Bălan a ținut ca fanii să audă de la ea despre problemele de sănătate pe care le-a avut la naștere. Mai mult decât atât, îndrăgita artistă a explicat, joi, într-un mesaj postat pe Instagram și de ce a fost nevoită să ajungă din nou la spital.

"In urma celor scrise azi in presa, confirm faptul ca saptamana trecuta (pe 15), am avut o interventie chirurgicala (cu anestezie generala si terapie intensiva) de eliminare a unor hematoame care s-au format datorita operatiei complicate prin care am trecut pe 4 martie cand s-a nascut Clara (operatie cu embolie amniotica si stop cardio respirator, caz foarte, foarte rar). In acest... citeste mai mult

acum 8 min. in Actualitate, Vizualizari: 6 , Sursa: Jurnalul National in