Andreea Bălan a postat un mesaj dur pe pagina personală de Facebook. Artista susține că trăim într-o țară în care drama are mai mult succes .

”Aceasta este o poza facuta la cateva ore dupa ce mi-am revenit din stopul cardio respirator si totodata e cu putin timp inainte sa dau interviu la XNS (Antena 1 cf. ctr de 7 ani).

Nu mi-a fost usor sa stau asa cu gura pana la urechi si pe canapea, dar intodeauna am fost foarte puternica si indiferent de ce a fost in sufletul meu, sau de ce dureri fizice am avut, eu am zambit si am mers inainte.

Dar din pacate traim...

