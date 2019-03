Într-un nou vlog, cântăreața a povestit cum s-a simțit George Burcea în momentul în care a văzut că medicii se luptă pentru a o ține în viață.



Cu lacrimi în ochi, frumoasa artistă i-a făcut soțului său cea mai emoționantă declarație de dragoste.

„Ella seamănă cu mine, Clara seamănă cu tine. V-am zis vreodată public cât de minunat este soțul meu? Soțul meu este minunat. Îmi vine să plâng pentru că de-abia acasă am aflat cât de greu i-a fost lui. Acasă, când am scăpat de toate medicamentele mi-am dat seama că ceea ce spune este real și greu. Mi-a zis doamna doctor că a venit la terapie intensivă și mi-a zis că am un soț extraordinar și că... citeste mai mult

acum 51 min. in Locale, Vizualizari: 12 , Sursa: Botosaneanul in