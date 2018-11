Andreea este o eroină la numai cinci ani! A avut multiple metastaze: osoase, pulmonare și abdominale. În urma curelor de chimioterapie, boala a intrat în remisie. Însă acum are o tumoră în zona renală care îi pune viaţa în pericol. Se poate opera, însa are nevoie de ajutor. Are nevoie de noi!

Andreea are nevoie de ajutor! Donațiile se pot face în contul mamei Moisa Alina:

Lei: RO81BRDE240SV14472682400 deschis la BRD

Euro: RO73BRDE240SV14472842400 deschis la BRD

citeste mai mult

azi, 15:46 in Social, Vizualizari: 29 , Sursa: TVR in