♦ În subsidiar, Vodafone a lucrat şi la infrastructura de fibră optică şi la capabilităţile de IT, astfel că are fundaţia pentru a intra în viitor în lupta pe pachete fix-mobil. De la mai puţin de 2 milioane de clienţi cu smartphone, Vodafone are acum aproape 7 milioane din 9.

Decizia Vodafone de a nu lansa teste cu pachete fix-mobil, aşa cum au făcut alţi jucători, i-a permis companiei să joace pe terenul pe care este „cea mai puternică“ şi să urce în ultimii 5 ani pe „cel mai mare val“ de creştere de pe piaţă - serviciile de internet mobil, a căror explozie a tras în sus întreaga... citeste mai mult