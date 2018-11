Înainte de meciul de duminică cu Vipers, din Liga Camponilor, cel mai bun conducător de joc al lumii, "tigroaica" Andrea Lekic a făcut dezvăluiri în premieră.

"Dacă nu aş fi făcut handbal mi-aş fi dorit să fiu somelier! Îmi place foarte mult! Ah, şi baschetul îmi place mult. Acum ceva timp am încercat să învăţ să călăresc, am început, dar a trebuit să mă mut de la Skopje... Acum ştiu că nu am voie, aşa că nu o voi face prea des. Am început să învăţ să cânt la chitară, dar apoi m-am accidentat şi nu am mai continuat", a spus Andrea... citeste mai mult

