"Don't be so hard on yourself" este piesa cu care i-a cucerit buzoianca pe antrenori. Claudia Popină este din Buzău.

A întors două scaune. Andra şi Tudor Chirilă au fost impresionaţi de tînăra în vîrstă de 28 de ani, dar Andra a fost cea aleasă pentru a o antrena mai departe. Claudia Maria Popină este absolventă a Colegiului Naţional B.P. Hasdeu şi în prezent solistă Bazzar. Trupa Bazzar a avut lansarea pe data de 21 mai 2014, in Tribute Club Bucuresti. Proiectul este alcătuit din 5 membri... citeste mai mult