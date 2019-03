Fostul fotbalist Ioan Andone va marca aniversarea a 40 de ani de la debutul său în Liga I prin organizarea unui meci, programat duminică, în care se vor înfrunta formaţiile de old boys Dinamo şi Steaua.

Meciul începe la ora 14.20 şi va avea loc pe Stadionul „Anghel Iordănescu" din Voluntari. Actualul tehnician a debutat în Liga I la 7 martie 1979 în tricoul formaţiei Corvinul Hunedoara, într-un meci cu Sportul Studenţesc, disputat pe Stadionul Republicii din Capitală şi pierdut cu 0-2. „Sunt 40 de ani de când am debutat în Liga I şi am decis să organizez un astfel de eveniment, deşi la început mi-a...

