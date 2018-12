„Antrenorul are încredere în mine şi muncesc mult pentru echipă”, a declarat Florin Andone, atacantul lui Brighton & Hove Albion, pentru site-ul clubului, după ce a înscris în victoria de acasă, 3-1 cu CrystalPalace.

Atacantul naţionalei României a punctat la capătul unei acţiuni personale, al doilea său gol în tot atâtea meciuri în campionatul de fotbal al Angliei. „Am fost încântat de felul cum mi-am început cariera la acest club, iar pentru mine fiecare minut e atât de important. Ştiu că trebuie să profit de şansa mea când pot, fiindcă Glenn (Murray - n. r.) a fost într-o formă extraordinară. A dat multe goluri, dar am simţit că am meritat şansa care m-a fost oferită,... citeste mai mult

