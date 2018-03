Ioan Andone a dezvăluit, joi, că îşi pregăteşte revenirea în antrenorat şi a spus că are mai multe oferte, pe care le tratează, însă, cu foarte mare atenţie.

"Probabil, se vor schimba lucrurile din vară. La vârsta mea, trebuie să aleg bine, nu am voie să aleg prost. Am oferte, discutăm, negociem, dar vedem ceea ce va fi, pentru că până în vară mai este", a afirmat Ioan Andone.

Andone a vorbit şi despre posibilitatea ca Adrian Mutu să preia conducerea tehnică a echipei Concordia Chiajna: "Pentru un... citeste mai mult