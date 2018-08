Managerul general al celor de la FC Voluntari, Ioan Andone, a anunţat motivul pentru care discută des la telefon cu finanţatorul FCSB-ului, Gigi Becali. "Fălcosul" vrea să-l împrumute de la FCSB pe Daniel Benzar şi totodată el i-a recomandat lui Becali doi atacanţi ce ar putea evolua sub comanda lui Dică.

"Eu îl caut pe el, pentru că clubul meu are un interes, nu eu personal. Nu mă sună el. Eu îl caut, pentru că îl dorim foarte mult pe Benzar (n.red. - Daniel), îl vrem ca Under 21 la noi, l-am avut, a dat... citeste mai mult