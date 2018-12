Andi Vișoiu este noul Campion la Off-Road la Clasa Extrem

"Sunt bucuros că mă aflu aici. Ultima dacă când am fost aici am avut o experienţă neplăcută, în 2012 (n.r. - înfrângere în faţa lui Carl Froch, la Nottingham). Mi-am pierdut titlul. Iar acum mă simt pregătit, am o echipă nouă, oameni noi în...

Mediafax, 8 Octombrie 2015