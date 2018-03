ANCOM: Tarifele de terminare a apelurilor la puncte mobile vor fi reduse cu 12.5% Sorin Grindeanu, presedintele ANCOM, a transmis un comunicat in care prezinta faptul ca, de la 1 mai, tarifele de terminare a apelurilor la puncte mobile vor fi reduse de la 1 mai cu 12,5%, de la 0,96 eurocenti/minut la 0,84 eurocenti/minut. Masura luata de ANCOM are caracter tranzitoriu, fiind valabila pana la stabilirea unui nou model de cost.

Grindeanu este de parere ca acesta modificare a costurilor intre operatori se va reflecta si in piata, unde se va putea mentine si incuraja concurenta, iar... citeste mai mult

ieri, 17:18 in IT&C, Vizualizari: 43 , Sursa: Manager in