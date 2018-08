ANCOM propune conditiile tehnice si tarifele pentru acces la infrastructura RCS&RDS in Oradea

ANCOM lanseaza in consultare publica un proiect de decizie care stabileste conditiile tehnice si economice in care se realizeaza accesul furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice la infrastructura fizica realizata de catre RCS&RDS in municipiul Oradea. „ANCOM stabileste pentru prima data conditiile de acces, inclusiv cu privire la tarife, la infrastructura fizica realizata de catre un furnizor de comunicatii electronice cu sprijinul autoritatilor publice locale. Am urmarit, prin acest proiect, sa incurajam inovatia si sa asiguram dezvoltarea unei concurente reale, in beneficiul utilizatorilor de servicii de comunicatii... citeste mai mult