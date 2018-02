ANCOM pregateste Romania pentru 5G ANCOM a anuntat, astazi, ca a dezbatut si adoptat, in cadrul sedintei Consiliului Consultativ din 7 februarie 2018, planul de actiuni al institutiei pentru anul 2018.

"Implementarea legii infrastructurii, adoptarea unei strategii nationale pentru atingerea obiectivelor Agendei Digitale pentru Europa privind accesul la serviciile de comunicatii de banda larga pana in 2020 si introducerea coordonata a serviciilor 5G in Uniune, revizuirea tarifelor de terminare a apelurilor la puncte fixe si mobile sunt doar cateva dintre actiunile Autoritatii pe care le-am agreat impreuna cu industria. Toate aceste proiecte vor avea ca rezultat... citeste mai mult

