ANCOM a dat amenzi de peste un milion de lei in urma a 4.700 de controale Sorin Grindeanu, presedintele ANCOM, a anuntat ca, de la inceputul anului 2017 si pana in prezent, ANCOM a efectuat aproape 4.700 de controale, a transmis 225 de notificari, a aplicat 721 de avertismente si 98 de amenzi, in valoare totala de 1.052.000 de lei.

Pe piata de comunicatii electronice, ANCOM a efectuat 2.643 actiuni de control, in 2017, in urma carora a transmis contravenientilor 221 de notificari si a aplicat 588 de avertismente si 73 de amenzi, in cuantum de 749.500 de lei. Cele mai multe amenzi... citeste mai mult

