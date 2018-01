Ancheta a fost declanşată după ce medicii Spitalului Judeţean Suceava au fost acuzaţi de malpraxis de fiul unei femei de 63 de ani, care nu ar fi fost diagnosticată şi operată la timp şi a murit de peritonită a doua zi după internare.

Femeia de 63 de ani a ajuns la spital pe 3 ianuarie cu apendicită, însă, o zi mai târziu, a murit.

”Au dus-o la Urgenţe, unde i-au făcut analize. După vreo 2 ore de aşteptare am fost chemat de către doctor. M-a întrebat dacă are hepatită pentru că are prezent în sânge virusul B. I-am răspuns că a avut hepatită în tinereţe, dar de atunci nu a mai avut probleme de... citeste mai mult

