Călin Nistor, care exercită atribuţiile de procuror-şef al DNA, a dispus joi un control la Serviciul teritorial Oradea al Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru a se verifica activitatea de urmărire penală desfăşurată de anchetatorii din cadrul acestei unităţi de parchet în dosarele despre care se vorbeşte în înregistrările apărute în spaţiul public, informează DNA.

Cunoscutul avocat Razvan Doseanu a difuzat un fisier audio cu discutii care ar fi fost purtate in 18 ianuarie 2018, in legatura cu o serie de judecatori din judetele Bihor si Satu Mare. Sunt discutii in care se cauta modalitati pentru... citeste mai mult