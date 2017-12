Ancheta in cazul unui barbat care a murit intr-un hipermarket din Craiova. Reactia magazinului Politia din Craiova a deschis o ancheta in cazul unui barbat in varsta de 52 de ani, care a murit ieri intr-un hipermarket, dupa ce un container cu electrocasnice a cazut peste el. Foto: Pixabay.com Social Autoritatile sunt de parere ca vinovat se face un angajat al magazinului, care a manevrat gresit un motostivuitor si containerul s-a prabusit peste barbatul care venise se faca cumparaturi.

"Un angajat al supermarketului a manevrat gresit un motostivuitor, iar un container de marfa a cazut peste un barbat care se afla la... citeste mai mult

