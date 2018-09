TERGIVERSARE…Chiar dacã a trecut aproape un an de la moartea Elenei Popa, femeia despre care s-a spus cã a murit în urma unei cure de slãbire cu bicarbonat, nimeni nu poate spune acum, cu certitudine, cauzele mortii. Expertizele necesare pentru deslusirea acestui caz care pot dura si câtiva ani, au dus la tergiversarea dosarului. În prezent, anchetatorii fac cercetãri pentru malpraxis dar, cercetarea este fãcutã in rem deocamdatã si nimeni nu a fost pus sub acuzare. În octombrie 2017, Elena Popa, de 49 de ani, a ajuns în stare criticã la... citeste mai mult