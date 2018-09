La data de 4 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției orașului Năvodari au desfășurat cercetări specifice alaturi de un medic legist asupra unei femei, in vârstă de 45 de ani, care a fost găsită decedată pe strada Corbului din Năvodari, in apropierea unor sine de cale ferată.

Potrivit IPJ Constanța, cadavrul a fost transportat la morga cimitirului Central Constanța în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzelor exacte ale decesului.

Din primele cercetări a rezultat faptul că decesul nu a fost cauzat de fapte cu violență, polițiștii constănțeni întocmind un dosar penal sub... citeste mai mult