Tehnicianul lui Napoli, Carlo Ancelotti, a dezvăluit în presa din Italia cine stă în spatele stilului de joc pe care îl abordează de 20 ani.

"La Juventus, Zidane mi-a schimbat stilul de joc. Am schimbat totul, pentru că am construit echipa în jurul lui, am făcut ca totul să se învârtă în jurul lui Zizou. Lui îi datorez totul", a spus Ancelotti, într-un interviu oferit celor de la Corrierre dello Sport.

Antrenorul italian l-a avut ca jucător pe Zinedine Zidane, la Juventus, în perioada... citeste mai mult

acum 52 min. in Sport, Vizualizari: 19 , Sursa: Pro Sport in