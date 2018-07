Noul antrenor al lui Napoli, Carlo Ancelotti, vrea să le strice planurile celor de la Juventus şi este pus pe fapte mari. Pe lângă negocierile pe care şefii de pe San Paolo le poartă cu Karim Benzema, aceştia sunt interesaţi de alt jucător care a mai trecut pe Santiago Bernabeu.

Potrivit Corriere dello Sport, Ancelotti l-ar fi contactat pe argentinianul Angel Di Maria pentru a-l aduce sub comanda sa la vicecampioana Italiei. Internaţionalul sud-american mai are doar un an de contract cu Paris Saint-Germain, şi este cotat de transfermarkt la 40 de milioane de euro.... citeste mai mult

